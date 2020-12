Idar-Oberstein

Der weiße Kittel war ihr Markenzeichen. Doch nun hat Christel Lehmann das gute Stück entsorgt und den Schlüssel für die Eingangstür zu ihrem Tante-Emma-Laden herumgedreht – endgültig und für immer. Nach fünf Jahrzehnten hinter dem gläsernen Verkaufstresen schließt die 91-Jährige ihr kleines Geschäft in der Hauptstraße 296 schräg gegenüber der Sparda-Bankfiliale. Mit „Frau Lehmann“ – so meldet sich die rüstige Seniorin stets am Telefon – verliert Idar-Oberstein eine der letzten Unternehmerinnen alten Schlages.