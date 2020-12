Corona: Fünf neue Corona-Fälle im Kreis Birkenfeld

Aus der VG Herrstein-Rhaunen wurden nach Auskunft des Gesundheitsamts vom Samstag drei Menschen positiv getestet. Hinzu kommen je eine Person aus der VG Birkenfeld und der Stadt Idar-Oberstein. Vier Betroffene sind weiblich, eine männlich. Die jüngste Infizierte ist eine 20-jährige Frau, die älteste Person eine 55-jährige Frau.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in der Nacht zum Samstag kreisweit 74. In Idar-Oberstein lag sie bei 60, in der VG Birkenfeld bei 73, in der VG Herrstein-Rhaunen bei 98 und in der VG Baumholder bei 62.

Seit dem Beginn der Pandemie im März beträgt die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Nationalparkkreis 877. 30 Menschen sind leider verstorben, 516 gelten bereits wieder als genesen.

Das Klinikum Idar-Oberstein meldet aktuell 16 Covid-19-Patienten und sieben Verdachtsfälle, die alle auf Isolierstation behandelt werden. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld hat drei Covid-19-Patienten auf Isolierstation und einen an Corona erkrankten Menschen auf Intensivstation. Hinzu kommen sieben Verdachtsfälle auf Isolierstation.

In Quarantäne befinden sich aktuell 665 Kreiseinwohner. Ergänzend teilte die Kreisverwaltung Birkenfeld am Samstag mit, dass seitens der US-Army im Zeitraum vom 25. bis zum 29. November weitere neun infizierte Soldaten, die in Baumholder stationiert sind, gemeldet wurden.