Corona: Fünf Kinder in der Nahetal-Schule infiziert

Fünf Kinder der Nahetal-Schule Idar-Oberstein haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte Schulleiter Markus Schulz am Dienstag. Vier von ihnen seien allerdings schon vor dem Ausbruch zwei Wochen nicht mehr in der Schule gewesen. Alle betroffenen Kinder befinden sich seitdem in Quarantäne – wie auch weitere 10 bis 15 Schüler und zwei Lehrerinnen. Nicht alle stehen in Zusammenhang mir den infizierten Schülern der Nahetal-Schule. „Einige hatten auch Kontakte nach Kirn oder zu Infizierten aus der Stadt Idar-Oberstein“, erklärt Schulleiter Schulz.