Sonnenberg-Winnenberg Corona: Fünf Fälle in Sonnenberger Kita Die VG Birkenfeld hat in ihrer Funktion als Einrichtungsträgerin Anfang der Woche die Kita in Sonnenberg-Winnenberg schließen müssen. Nach Auskunft von Bürgermeister Bernhard Alscher wurde zunächst bei einer Erzieherin eine Corona-Infektion nachgewiesen. Inzwischen wurden eine weiteren Erzieherin sowie drei Kinder positiv auf das Virus getestet, sodass nun insgesamt fünf Personen betroffen sind.

Weitere Tests von Kontaktpersonen stehen nun an. Wie lange die Kita noch geschlossen bleibt, ist offen. Diese Entscheidung falle in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, sagt Hans-Günter Heß, der zuständige Abteilungsleiter in der VG-Verwaltung. Auch mit Blick auf das allgemeine Infektionsgeschehen im Kreis mit nach wie vor hohen Inzidenzwerten appelliert Alscher weiterhin an die Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden.