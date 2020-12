Idar-Oberstein

Karneval abgesagt, die Oktoberfeste auch, und dann auch noch die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft: Kaum ein Unternehmen hat die Corona-Krise so kalt erwischt wie die Fritz Fries & Söhne GmbH und Co. KG. Der Fastnachts-, Party- und Fanartikelspezialist mit Sitz in Idar-Oberstein hat am Montag am Amtsgericht Idar-Oberstein Antrag auf Eigenverwaltung (das ist kein Insolvenzverfahren) gestellt. Schon seit März sind weite Teile des Unternehmens in Kurzarbeit, betroffen sind etwa 140 Vollzeitkräfte an den Standorten Georg-Weierbach und Kirn, dazu kommt eine schwankende Zahl an Teilzeitjobbern.