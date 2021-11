Corona: Ein weiterer Todesfall im Kreis Birkenfeld

Registriert wurden am Dienstag 32 neue Infektionen: Angesteckt haben sich fünf Personen aus der Verbandsgemeinde Baumholder, sechs Einwohner der Verbandsgemeinde Baumholder, sechs Idar-Obersteiner Bürger sowie 15 Personen aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Zwölf der Neuinfizierten sind jünger als 18 Jahre, der älteste ist 74 Jahre alt. Mit 271,4 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Nationalparkkreis unter dem Landesdurchschnitt von 303,6. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Rheinland-Pfalz beträgt 4,23. Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt derzeit 16 Covid-19-Patienten auf der Isolierstation sowie drei Corona-Patienten, die auf der Intensivstation beatmet werden. Eine weitere Isolierstation wurde am Montag eröffnet. Das Birkenfelder Krankenhaus Birkenfeld behandelt fünf Covid-19-Patienten und einen Verdachtsfall auf der Isolierstation sowie einen Patienten auf der Intensivstation.