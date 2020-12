Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 18:20 Uhr

Kreis Birkenfeld Corona: Drei weitere Todesfälle im Kreis Birkenfeld Drei weitere Kreiseinwohner sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben: Es handelt sich um eine 80-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld sowie zwei Männer aus Idar-Oberstein im Alter von 74 und 62 Jahren. Alle waren Bewohner von Altenpflegeeinrichtungen.

21 neue Fälle mit einer Coronavirus-Infektion kamen hinzu. Aus der Stadt Idar-Oberstein kommen 15 Personen (zwölf Frauen im Alter von 15 bis 96 Jahren und drei Männer 46, 47 und 65 Jahre), aus der VG Herrstein-Rhaunen zwei Frauen (36 und 60 Jahre), aus der VG Birkenfeld ein 51-jähriger Mann sowie aus der VG Baumholder drei Personen (eine 35-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 63 und 82 Jahren). Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen liegt somit bei 677. Von den 677 Infizierten sind 14 verstorben, 245 gelten als genesen und 418 als aktuell infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in der Nacht zum Dienstag kreisweit 157, in Idar-Oberstein 269, in der VG Baumholder 125, in der VG Birkenfeld 102 und in der VG Herrstein-Rhaunen 80. Das Klinikum Idar-Oberstein meldet 22 Covid-19-Patienten, davon werden zwei auf der Intensivstation beatmet. Fünf Personen gelten zusätzlich als genesen. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld hat zwölf Covid-19-Patienten, einer davon befindet sich auf der Intensivstation, wird aber nicht beatmet. Zudem gibt es einen Verdachtsfall auf der Intensivstation und fünf Verdachtsfälle auf der Isolierstation. In Quarantäne befinden sich 939 Kreiseinwohner.