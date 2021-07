Corona bremst auch Hochwasserschutz aus – VG-Verwaltung hat Pläne nicht gestoppt

Die Corona-Pandemie behindert in der VG Herrstein-Rhaunen die Bemühungen, wirksame Hochwasserschutzkonzepte zu erarbeiten und diese auch umzusetzen. Dies wurde in der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanz- sowie des Bauausschusses deutlich, nachdem Reimund Steitz (SPD) schwere Vorwürfe in Richtung VG-Verwaltung erhoben hatte. Steitz nahm das jüngste Starkregenereignis in seinem Heimatdorf Mittelreidenbach zum Anlass, um die Thematik im Sportleistungszentrum Niederwörresbach – dort tagten die beiden Ausschüsse am Montagabend – anzusprechen.