Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 16:15 Uhr

Idar-Oberstein

Corona: Besucherverkehr bei der Stadtverwaltung ist eingeschränkt – Tourist-Info nur noch telefonisch erreichbar

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird bis Ende November das öffentliche Leben erneut stark eingeschränkt. Das gilt auch für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke. Dort gilt weiterhin die Bitte an alle Bürger: „Was irgendwie möglich ist, bitte per E-Mail oder telefonisch erledigen.“ Persönliche Vorsprachen, für die der Zugang zu den Gebäuden erforderlich ist, sind nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Der Zugang zum Hauptgebäude bleibt weiterhin geschlossen. Besucher mit Termin melden sich über die Sprechanlage an und erhalten dann Zutritt.