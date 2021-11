Birkenfeld

Corona: Bald Schnelltests im Birkenfelder Rathaus möglich

Knapp einen Monat nach der Schließung ihrer zuletzt drei Corona-Schnelltestzentren im neuen Birkenfelder Feuerwehrhaus, der Niederbrombacher Turnhalle und der alten Schule in Brücken hat die Verbandsgemeinde ihre damalige Ankündigung wahr gemacht, dass sie schon bald eine neue Anlaufstelle schaffen will, an der weiterhin Corona-Schnelltests möglich sind: