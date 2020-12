Baumholder

Die US-Army hat dem Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld eine Tabelle mit den Personalien von 42 Soldaten vorgelegt, die seit Ende September an Corona erkrankt sind. Davon haben 38 ihren Wohnsitz im Landkreis Birkenfeld, davon 36 „on base“, also in den amerikanischen Kasernen. 33 der 38 infizierten GIs stehen unter Quarantäne, deren Anordnung den US-Behörden obliegt, also nicht Aufgabe des Gesundheitsamts Idar-Oberstein ist.