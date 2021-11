Corona: 99. Todesfall im Landkreis Birkenfeld

Eine 86-jährige Frau ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das meldet das Gesundheitsamt des Kreises Birkenfeld am Dienstag – es ist der 99. Corona-Todesfall im Nationalparklandkreis. Außerdem werden zehn neue Infektionen gemeldet.

Aus der Stadt Idar-Oberstein kommen drei Frauen im Alter von 30, 38 und 57 Jahren und drei Männer (29, 55 und 60) sowie ein siebenjähriges Kind. In der VG Baumholder wurde ein 55-jähriger Mann positiv getestet, in der VG Birkenfeld ein 40-jähriger Mann und ein elfjähriges Kind. Damit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Birkenfeld laut Landesuntersuchungsamt vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen 192,7; der Landeswert liegt bei 177,3. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz in der Region Rheinhessen-Nahe liegt bei 2,8, die rheinland-pfälzische Intensivbettenauslastung bei 5,62 – und damit nur noch knapp unter der Grenze zur Warnstufe 2.

Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt derzeit acht Covid-19-Patienten und zwei Verdachtsfälle auf der Isolierstation. Das Birkenfelder Elisabeth-Krankenhaus behandelt drei Corona-Kranke und zwei Verdachtsfälle auf Isolierstation.