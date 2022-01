Kreis Birkenfeld

Corona: 77 weitere Infizierte am Sonntag – alleine 50 aus der US-Base

143 Corona-Neuinfizierte meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld vom Wochenende: 66 am Samstag und 77 am Sonntag – darunter sind allein 50 Fälle auf der US-Base in Baumholder. Sieben Personen kommen aus der Verbandsgemeinde Baumholder, 25 aus der VG Birkenfeld, 39 aus der Stadt Idar-Oberstein und 22 aus der VG Herrstein-Rhaunen.