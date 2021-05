Kreis Birkenfeld

Corona: 41 Neuinfizierte übers Wochenende – Nationalparklandkreis bleibt Schlusslicht im Land

Nach dem ruhigen Freitag ohne eine einzige bestätigte Corona-Infektion (was aber daran lag, dass wegen des Feiertags keine Ergebnisse aus den Laboren vorlagen) verzeichnete der Landkreis Birkenfeld am Samstag mit 31 die meisten neuen Fälle aller Gebietskörperschaften in ganz Rheinland-Pfalz. Am Sonntag kamen weitere zehn Infizierte hinzu, wie das Gesundheitsamt Idar-Oberstein meldet. Infolgedessen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 93,9 und ist damit weiterhin die höchste unter allen 24 rheinland-pfälzischen Landkreisen. Das Landesmittel beträgt 78,2.