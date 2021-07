Corona: 25 neue Fälle alleine am Mittwoch – Inzidenz steigt auf 42,0

„Die vierte Pandemiewelle hat uns schneller erreicht, als wir alle gehofft haben“, schreibt Landrat Matthias Schneider an alle Schulleiter im Kreis Birkenfeld und mahnt zur Vorsicht. Grund ist ein Corona-Ausbruch in der Grundschule Birkenfeld, wo es bei Nachtestungen 19 weitere positive Befunde gab, nachdem am Montag ein Schüler mit Covid-19 festgestellt worden war. Hinzu kommen sechs weitere Neuinfektionen. Insgesamt gibt es damit aktuell wieder 34 positive Fälle im Nationalparklandkreis, nachdem es wochenlang null waren. Die Inzidenz schnellt damit auf 42,0 – und ist nun wieder die höchste im ganzen Land.