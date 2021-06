Colonel Estrada übernimmt das Kommando: Führungswechsel auf Baumholderer US-Stützpunkt

Die 16th Sustainment Brigade (Versorgungsbrigade) der U.S Army in Baumholder hat einen neuen Kommandeur. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen hat Brigadier General (Brigadegeneral) James M. Smith, Kommandeur des 21st Theater Sustainment Command in Kaiserslautern, mit einer feierlichen Zeremonie auf dem Minick Sportfeld in der Smith Kaserne das Kommando von Colonel (Oberst) Scott B. Kindberg an seinen Nachfolger, Colonel (Oberst) Angel R. Estrada, übergeben. Traditionell wurde dabei die Brigadefahne vom ranghöchsten Unteroffizier der Brigade, Command Sergeant Major (Oberstabsfeldwebel) Jacqueline Becerra, an Kindberg übergeben, der wiederum die Fahne und somit sein Kommando an General Smith übergab. Von Smith erhielt der neue Kommandeur Estrada die Brigadefahne und damit das Kommando über die Brigade.