Schüler der RS plus und FOS Birkenfeld haben in den vergangenen Tagen im Unterricht und am Nachmittag in ihrer Freizeit CO2-Ampeln für die Grundschule Hoppstädten gebaut. Diese wurden nun bei einem Termin in der Grundschule an Schulleiterin Barbara Fuß überreicht und werden künftig in den einzelnen Unterrichtsräumen ihren festen Platz finden.