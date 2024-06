Plus Berschweiler Clemens Dorn hört auf: Schwalbenhof mit neuer Leitung Von Günter Weinsheimer i Freuen sich auf ihre neue Aufgabe: fünf der insgesamt neun jungen Frauen und Männer, die den Schwalbenhof ab dem 1. Juli betreiben werden. Auch mit Viehzucht werden sie sich dann beschäftigen. Foto: Günter Weinsheimer Schwalbenhof-Chef Clemens Dorn übergibt das Staffelholz an ein neunköpfiges jüngeres Team Während des Hoffest Mitte Juni wird Dorn den Hof nach 45 Jahren übergeben. Lesezeit: 2 Minuten

Der Schwalbenhof in Berschweiler freut sich auf sein Hoffest. Dieses findet am Samstag, 15. Juni, statt. Im Rahmen des Festes übergibt zudem Schwalbenhof-Chef Clemens Dorn den Hof nach 45 Jahren an jüngere Nachfolger. Diese nehmen dann offiziell am 1. Juli ihre Arbeit auf. Nachfolger? Dabei handelt es sich um neun ...