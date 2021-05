Christophe Larsson mit Vollgas voraus: Heimbacher Model zierte das Cover einer US-Mode-Zeitschrift

Wenn man ihm vor fünf Jahren prophezeit hätte, dass sein Gesicht und sein Name einmal das Cover einer amerikanischen Modezeitschrift zieren würden, dann hätte er wahrscheinlich ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Doch genau so ist es gekommen. 2019 sorgte der Heimbacher Christophe Larsson auf der New York Fashion Week für Furore, begeisterte Designer und Fotografen gleichermaßen. Es folgten zahlreiche Angebote, Shootings und Interviews. Seit geraumer Zeit steht das Best-Ager-Model bei einer Hamburger Agentur unter Vertrag. Und nun folgte der nächste Schritt auf seinem erfolgreichen Weg: Er hat es auf die Titelseite des „Fashion Magazine New York City“ geschafft.