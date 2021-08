Christine von der Burg verabschiedet: Der Stadt ihren Stempel aufgedrückt

Ein Denkmal muss man ihr nicht bauen, dafür hat sie schon selbst gesorgt: Es gibt kaum ein städtisches Bauwerk jüngerer Vergangenheit, bei dem Christine von der Burg nicht die Finger im Spiel beziehungsweise die Planung im Blick hatte: Nun tritt die Idar-Obersteiner Bauamtschefin ihren Ruhestand an. Ihre letzte Sitzung von unzähligen in den vergangenen 30 Jahren war die Stadtratssitzung: Grund genug, sie feierlich zu verabschieden, ihr den letzten Sitzungsteil zu widmen, der letztlich in stehenden Ovationen und lang anhaltendem Applaus für eine besondere Frau und Verwaltungsmitarbeiterin, die auch viele Jahre das Amt der Gleichstellungsbeauftragten innehatte, gipfelte.