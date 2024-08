Plus Rohrbach Christine Niegisch neue Ortsbürgermeisterin: 77-Jährige folgt auf Bernhard Sauer Von Benjamin Werle i Christine Niegisch (3. von links) wurde als erste Ortsbürgermeisterin in Rohrbach vereidigt. Ignaz Forster (rechts) ist Erster Beigeordneter und Ingo Krummenauer (links) Beigeordneter. Foto: Benjamin Werle Das ist eine Premiere: Mit Christine Niegisch ist in Rohrbach – und gleichzeitig auch auf der Heide – zum ersten Mal eine Frau zur Ortsbürgermeisterin gewählt worden. Die ehemalige Lehrerin beerbt Bernhard Sauer. Bei der konstituierenden Sitzung gab es keine anderen Bewerber und keine Gegenstimmen für die 77-Jährige. Sie freue sich über das volle Vertrauen des Gremiums, sagte Niegisch nach der Wahl des Rates. Lesezeit: 2 Minuten

Ob es an der Verabschiedung von Sauer lag oder an der Neugier auf seine Nachfolgerin: Groß war das Interesse an der konstituierenden Sitzung im Ort. In der Dorfschenke waren alle Sitzplätze belegt, mehr als 20 Personen hatten sich zum ersten Termin des neuen Gemeinderates eingefunden. Von einem historischen Tag sprach ...