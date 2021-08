„Wir wollen auf zur Freiheit starten“, so eine der letzten Zeilen des Schlussliedes aus dem Epilog des Stückes „Liberté, wir kommen!“, aufgeführt von der Gruppe des Chawwerusch-Theaters am Sonntag an der Weiherschleife in Tiefenstein. Seit ihrer Gründung 1984 hat die Truppe mit 112 Stücken Geschichte auf einer Vielzahl von Bühnen zum Leben erweckt.