Plus Rhaunen

CDU-Landtagsfraktion zu Besuch auf der Baustelle: Bekenntnis zum Bau der Hunsrückspange

i Die Vertreter der Industrie- und Handelskammer Koblenz, der CDU-Landtagsfraktion mit deren Vorsitzenden Gordon Schnieder (6. von links) und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Birkenfeld haben zusammen mit dem aktuellen Landrat Miroslaw Kowalski (5. Von links) und dem früheren Amtsinhaber Wolfgang Hey (links), der heute Sprecher der Viscon ist, die Brückenbaustelle in Rhaunen besucht. Die gemeinsame Forderung lautet, dass das Hunsrückspangenprojekt auch nach dem Abschluss der Arbeiten im Mittelabschnitt zügig fortgesetzt werden muss. Foto: Axel Munsteiner/KV Birkenfeld

Das Hunsrückspangen-Projekt, also der Ausbau der Landesstraße 190, sollte auch nach der Fertigstellung des aktuell im Bau befindlichen Mittelabschnitts mit der Ortsumgehung Rhaunen möglichst zeitnah fortgesetzt werden. Das war der eindeutige Tenor eines Vorort-Termins an der neuen Talbrücke über den Raunelbach, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz im Beisein von Landrat Miroslaw Kowalski in Verbindung mit der CDU-Landtagsfraktion initiiert hatte.