Auch nach dem Einzug der Truppe in ihr neues Domizil sorgt das Birkenfelder Feuerwehrgerätehaus weiterhin für Diskussionsstoff im Verbandsgemeinderat. In der jüngsten Sitzung ging es beispielsweise ausgerechnet um das Thema Brandschutz im Gebäude der Brandschützer. Seitens der CDU meldeten sich unter dem Punkt „Mitteilungen und Anfragen“ sowohl Immanuel Hoffmann als auch Frank Gutensohn in dieser Angelegenheit zu Wort.