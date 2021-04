Caspary-Collage am Edeka-Markt: Wand voller schöner Fotos aus dem Nationalpark

Auf dieses „XXL-Projekt“ ist Sebastian Caspary nach eigener Aussage besonders stolz. An der vorher monoton weißen Wand im Außenbereich des Edeka-Markts Decker in Birkenfeld wurde vor einigen Tagen eine aus zwölf Fotos bestehende Collage mit beeindruckenden Impressionen aus der Nationalparkregion angebracht. Der Dienstweilerer Ortsbürgermeister, der hauptberuflich bei der Kreisverwaltung als Kämmerer beschäftigt ist, hat nicht nur alle dort zu bewundernden Aufnahmen gemacht, „sondern in diesem Fall habe ich gleich auch noch das dazugehörige Design geliefert“, so Caspary. Die Vorgabe von Auftraggeber Manuel Decker habe gelautet, den Slogan „Entdecke unsere Nationalparkregion“ mithilfe seiner Bilder möglichst passend umzusetzen. „Mir kam dann schnell die Idee, die Umrisse des Nationalparks in die Gestaltung einzubinden. Anspruchsvoller war es danach, dafür zu sorgen, dass die Collage insgesamt harmonisch wirkt und gleichzeitig die Fotomotive so zu platzieren, dass ihre Zuordnung auch geografisch möglichst korrekt ist“, erläutert der 39-Jährige.