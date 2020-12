Casablanca: Theatersommer startet mit viel Humor an der Weiherschleife

Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 14:54 Uhr

Zum Auftakt präsentiert das N.N. Theater Köln seine Interpretation eines Filmklassikers. Mit „Exit Casablanca“ wird der Zuschauer an die Bar in Rick's Café entführt, wo Menschen, verstrickt in ihre Schicksalshaftigkeit, auf das Weiterkommen warten. Mit Livemusik und Humor begegnen die Akteure der Weltgeschichte und bringen in das Schwarz-Weiß der 1940er-Jahre viel Farbe.

Bei allen Veranstaltungen werden die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Besucher müssen einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen, diesen können sie bei den Konzert- und Theaterveranstaltungen am Sitzplatz abnehmen. Kontaktdaten werden aufgenommen und einen Monat nach der Veranstaltung wieder vernichtet.