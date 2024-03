Plus Birkenfeld/Idar-Oberstein/Baumholder/Trier

Carfriday im Nationalparklandkreis: 21 Pkw ohne Betriebserlaubnis

i Mit nicht zulässigen Rückleuchten wurde dieses Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Auf den Fahrer wartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Foto: Polizei Trier

Am Karfreitag wurde traditionsgemäß auch im Landkreis Birkenfeld die Tuningsaison 2024 eröffnet. Aufgrund der starken und nahezu ganztägig anhaltenden Niederschläge wurde von Seiten der Polizeibehörden mit einem im Vergleich zu den Vorjahren stark verminderten Aufkommen modifizierter Fahrzeuge gerechnet – was auch so eintraf.