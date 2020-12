Cannabis der Polizei gegeben: Führerschein ist dennoch weg

Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 15:28 Uhr

Deutlich wahrnehmbarer Marihuanageruch schlug einer Streife der Idar-Obersteiner Polizeiinspektion entgegen, als sie in der Nacht zum Freitag gegen 1 Uhr im Stadtteil Weierbach einen jungen Autofahrer kontrollierte.

Hierauf angesprochen, übergab der 19-Jährige den Beamten bereitwillig eine kleine Menge Cannabis und räumte auch den vorherigen Konsum ein, heißt es im Polizeibericht weiter. Aufgrund dessen erfolgten eine Blutprobe beim Fahrer und die Sicherstellung des Führerscheins.

Am frühen Freitagmorgen wurden auf der Naheüberbauung in Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Grund hierfür war ein etwa zwei Meter langes Metallstück, das kurz vor dem Stadttheater lag und laut Polizei aus einer Dehnungsfuge der B 41 stammt. Die zuständige Straßenmeisterei wurde informiert und kümmerte sich um die Behebung.