Eine gesetzlich vorgeschriebene und gesellschaftlich relevante Forderung, die auch im Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss volle Zustimmung erhält: Weitere Elemente sollen zur barrierefreien Ausgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen in der Stadt hinzukommen. Im Rahmen der Ausschusssitzung in der Messe wurde einstimmig beschlossen, einige weitere wichtige Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten.