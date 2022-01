Hoppstädten-Weiersbach

Bus hält im Hoppstädtener Industrieweg: 170 Menschen kommen zur Impfaktion bei Rofu Kinderland

Einen Stopp legte der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz am Donnerstag an der Firmenzentrale von Rofu Kinderland im Industriegebiet in Hoppstädten-Weiersbach ein. Dabei ließen sich insgesamt 170 Menschen den schützenden Piks gegen das Coronavirus geben.