Es besteht Handlungsbedarf, bevor Schlimmeres passiert: Die Beräumung des Schlossfelsens muss so schnell wie möglich erfolgen, Gefahr sei in Verzug, wie auch Oberbürgermeister Frank Frühauf in der Sitzung des Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschusses in der Messe deutlich machte. Er sagte zudem: „Dieses Thema wird uns noch lange begleiten.“