Nach Stippvisiten in Niederwörresbach (VG Herrstein-Rhaunen) und Rückweiler (VG Baumholder) hat die zuständige Forstministerin Julia Klöckner nun auch Gollenberg in der VG Birkenfeld besucht, um dort einen symbolischen Scheck in der Gesamthöhe von 291.900 Euro zu überreichen. Die sogenannte Bundeswaldprämie wird an insgesamt 30 Ortsgemeinden in der VG ausgeschüttet.