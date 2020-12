Bundesverdienstkreuz für Landrat a. D. Wolfgang Hey – Seltenes Wirken in dieser Bandbreite

Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 18:07 Uhr

Konrad Wolf, der rheinland-pfälzische Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, nahm die hohe Ehrung für den Landrat a. D. am Freitag in Mainz vor. Wolf zeigte sich beeindruckt davon, wie viele Themen und Projekte quer durch alle Bereiche von der Denkmalpflege bis zur Verkehrsanbindung der 80-jährige Herrsteiner vorangetrieben hat. Ein Wirken in dieser Bandbreite sei sehr selten, betonte der Minister. Dazu gehöre viel Beharrlichkeit, Mut, Durchsetzungskraft und Kompetenz. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man mithelfen kann, das Umfeld, in dem man aufgewachsen ist, ein Stück weit voranzubringen“: Das bezeichnete Wolfgang Hey bei der Feier im Ministerium als Antrieb für sein nach wie vor ungebrochenes Engagement. (Ausführlicher Bericht folgt.) kuk