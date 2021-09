Bundestagswahl am Sonntag: Drei Nahe-Abgeordnete sind wieder möglich

Das verspricht, ein spannender Wahlabend zu werden: Wer wird den Wahlkreis 201 (Bad Kreuznach/Birkenfeld) in den kommenden vier Jahren in der Bundeshauptstadt Berlin vertreten? Antje Lezius wird es jedenfalls nicht sein, obgleich sie es gerne würde: Die Bundestagsabgeordnete aus Idar-Oberstein, die den Wahlkreis zweimal in Folge gewann, wurde von ihrer Partei im Vorfeld als Wahlkreiskandidatin ausgebootet. Nun tritt Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin und CDU-Landesvorsitzende, gegen Joe Weingarten (SPD) an, der vor vier Jahren Lezius knapp unterlegen war und dann als Nachfolger von Andrea Nahles im Oktober 2019 doch noch in den Bundestag nachrückte.