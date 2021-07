13 Kandidaten – fünf Frauen und acht Männer – treten bei der Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis 201 an, der die Landkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld umfasst. Neben dem aktuellen Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten (SPD/Alsenz) und der Bundeslandwirtschaftsministerin und CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner (Bad Kreuznach) treten so viele Bewerber um die Erststimme an wie noch nie – 2017 gab es nur acht Bewerber.