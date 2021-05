Bund fördert Familien-Sportpark Nahbollenbach mit üppigen 536.000 Euro

Ganz am Ende einer unspektakulären Sitzung des Hauptausschusses am Mittwochabend in der Messe Idar-Oberstein hatte Oberbürgermeister Frank Frühauf noch eine dicke Überraschung: Der Bund fördert den geplanten Ausbau des Outdoor Skater- und Sportparks im Stadtteil Nahbollenbach mit 536.000 Euro. Das sind 90 Prozent der förderfähigen Baukosten. „Damit sind die kompletten Ausbaukosten gesichert“, freute sich Frühauf. Zuvor hatten bereits die Kirner Bürkle-Stiftung 50.000 Euro zugesagt sowie der OB 25.000 und Landrat Matthias Schneider 10.000 Euro aus ihrem Verfügungstopf der Kreissparkasse beigesteuert.