Büroleiterin verweist Peter Simon vom Platz: Eklat in der Birkenfelder Kreistagssitzung

„Dieses Vorgehen zeugt nicht nur von fehlendem Feingefühl, sondern auch von einem erkennbaren Mangel an Anstand und Respekt“, kommentiert unser Reporter Kurt Knaudt.

Die längere Phase, in der die beiden ehrenamtlichen (!) Beigeordneten Bruno Zimmer und Peter Simon den erkrankten Landrat Matthias Schneider ersetzen mussten und ihn keinen Moment vermissen ließen, führte sie wiederholt an ihre Belastungsgrenzen.

Somit hätten sie es verdient gehabt, ihnen zum Abschied der rote Teppich auszurollen. Stattdessen wurde der Zweite Beigeordnete, der trotz angeschlagener Gesundheit bis zuletzt Termine für den Landkreis wahrnahm, öffentlich gedemütigt.

Des Platzes verwiesen

Das beginnt schon damit, dass kein Stuhl für ihn bereitstand. Statt dann wenigstens dafür zu sorgen, dass eine Sitzgelegenheit herbeigeschafft wird, wird er einfach nur des Platzes verwiesen. Dieses Vorgehen zeugt nicht nur von fehlendem Feingefühl, sondern auch von einem erkennbaren Mangel an Anstand und Respekt.

Das allein wäre schon schlimm genug. Doch hinzu kommt noch, dass die Behördenleitung die Kreistagssitzung mit der Wahl der neuen Beigeordneten stümperhaft organisiert hatte.

Öffentlich vereidigt

Es gehört quasi zum kleinen Einmaleins der Kommunalpolitik, dass diese öffentlich vereidigt werden müssen. Darauf war an diesem Tag, wie auf weitere Verfahrensfragen in der Sitzung, offenbar niemand vorbereitet.

Stattdessen versucht sich die Kreisverwaltung damit herauszureden, dass die Kandidaten für die Beigeordnetenwahl von den Fraktionen vorher nicht kommuniziert wurden und man so die Ernennungsurkunden für die Vereidigung nicht hätte ausfertigen können. Die Verantwortlichen kamen offenbar nicht auf die Idee, die Namen zu erfragen. So wurde es ein sehr holpriger Start in die neue Wahlperiode, während es in den Verbandsgemeinden Baumholder, Birkenfeld und Herrstein, wo über das Vorgehen der Kreisverwaltung inzwischen gespottet wird, sowie zahlreichen Ortsgemeinden reibungslos lief.

Blanker Formalismus praktiziert

Das alles waren jedenfalls viel bedeutsamere Fragen als die, ob ein verdienter Mann am richtigen Platz sitzt. Während es vorher drunter und drüber ging, wurde bei diesem völlig nebensächlichen Punkt plötzlich blanker Formalismus praktiziert – und so ein herausragender, außergewöhnlich kluger und integrer Kommunalpolitiker vollkommen ohne Not vor den Kopf gestoßen. Was bei allen, die bisher davon erfahren haben, Kopfschütteln bis hin zu Entsetzen hervorruft. Zu denken gibt aber auch das Verhalten nach dem Affront.

Dass sich der Landrat bei Peter Simon entschuldigt hat, ist zu begrüßen. Aber seine Aufgabe wäre es zuvorderst, mit der oder den Verantwortlichen – so noch nicht geschehen – Klartext zu reden und ihnen vor Augen zu führen, dass ein solches Fehlverhalten, noch dazu in dieser exponierten und gut bezahlten Position, nicht akzeptabel ist und ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Plus Birkenfeld Büroleiterin verweist Peter Simon vom Platz: Eklat in der Birkenfelder Kreistagssitzung

Das alles wird noch dadurch getoppt, dass die handelnde(n) Person(en) in den rund zwei Wochen nach besagter Sitzung keine Veranlassung gesehen hat (haben), sich beim Betroffenen in aller Form zu entschuldigen.