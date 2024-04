Plus VG Birkenfeld

Bürgermeisterwahlen in der VG Birkenfeld: In acht Kommunen gibt es Konkurrenzkämpfe

Von Axel Munsteiner

2 Dreikämpfe, 6 Duelle, 14 Solisten und 10 Dörfer, in denen sich kein Kandidat für den Bürgermeisterposten gefunden hat und demzufolge die Urwahl am 9. Juni ausfällt. Das ist nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Montag um 18 Uhr die Lage in den insgesamt 32 Kommunen der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld. Unsere Zeitung gibt einen Überblick.