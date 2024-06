Plus VG Birkenfeld

Bürgermeisterwahl VG Birkenfeld: Holger Noß gibt Wahlempfehlung für Hoffmann ab

i Holger Noß (SPD) hat nach der Wahl am Sonntag keine Chancen mehr auf das VG-Bürgermeisteramt. Er gibt nun seine Unterstützung für CDU-Kandidat Immanuel Hoffmann bekannt. Foto: Nikola Krieger

Das Rennen um den Bürgermeisterposten in der VG Birkenfeld wird in einer Stichwahl entschieden. Dort treten CDU-Kandidat Hoffmann und FW-Kandidat König an. Nicht in die Stichwahl schaffte es Holger Noß (SPD). Er gibt nun seine Unterstützung für den CDU-Kandidaten bekannt.