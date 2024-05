Plus Bundenbach

Bürgermeisterwahl in Bundenbach: Zweikampf zwischen Mächtel und Brzoska

Von Günter Weinsheimer

i Verena Mächtel möchte Ortschefin bleiben. Foto: Joachim Hähn

Da waren es nur noch zwei. Von den drei Bewerbern für die Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni in Bundenbach hat Hans Werner Wild seine Kandidatur zurückgezogen. Das erfuhr die Nahe-Zeitung auf Nachfrage. Somit gibt es einen Zweikampf zwischen Verena Mächtel und Michael Brzoska. Die Wähler haben außerdem am 9. Juni die Möglichkeit, die Ratsmitglieder der Wählergruppen Mächtel und Wild zu wählen.