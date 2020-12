Kirn

Frank Ensminger ist Bürgermeister von Kirn. Er tritt die ehrenamtliche Nachfolge von Martin Kilian an, der als hauptamtlicher Bürgermeister der einst verbandsfreien Stadt zum Jahresende in Ruhestand gegangen war. Ensminger holte 58,1 Prozent. Er hoffe, dass Christa Hermes als Erste Beigeordnete weiter mache, sagte er. Die unterlegene Christdemokratin wollte dazu am Sonntag noch keine endgültige Aussage machen.