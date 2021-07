In zwei Ratssitzungen stehen heute und morgen in der Ortsgemeinde Gimbweiler beziehungsweise der Kreisstadt Birkenfeld Wahlen auf der Tagesordnung, um wichtige kommunalpolitische Posten in den beiden Kommunen neu zu besetzen. Die NZ hat bereits im Vorfeld nachgefragt, wer in Gimbweiler als Ortsbürgermeister und in Birkenfeld als Erster Beigeordneter als Kandidat ins Rennen geht, und in beiden Fällen Antwort erhalten.