Baumholder

Die vor einigen Jahren zu Grabe getragene Realschule (RS) plus in Baumholder steht zurzeit hoch im Kurs. Seit bekannt wurde, dass die RS plus/Fachoberschule (FOS) in Birkenfeld einen Anbau nötig hat, weil der Platz nicht mehr ausreicht, fordern viele Baumholderer, das Gebäude in der Brühlstraße vom chinesischen Investor zurückzukaufen und sozusagen als Außenstelle der Birkenfelder Einrichtung zu verwenden. Dafür macht sich nun auch eine neu gegründete Bürgerinitiative stark.