Bürgerbus ist eine schöne Erfolgsgeschichte – Nicht nur Menschen aus Bruchweiler werden gefahren

Zum guten Essen trafen sich die ehrenamtlichen Bruchweilerer Bürgerbusfahrer (Frank Becker, Adolf Becker, Gerhard Thomas, Michael Fischer, Horst Scherer und Marcus Leiser aus Bruchweiler, Franz Krummenauer und Klaus Schmidt aus Sensweiler sowie Birgit Storr, Hans-Dieter Walg und Hans-Günter Schmidt aus Kempfeld) im Landgasthof „Hochwaldhof“ in Bruchweiler. In gemütlicher Runde blicken sie auf die vergangenen Monate zurück und in die Zukunft.