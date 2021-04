Fährt er? Oder fährt er nicht? Die Rede ist vom Bürgerbus in Bruchweiler. Derzeit stehen die Zeichen auf „Daumen hoch“. Doch das war nicht immer so. Seit knapp zwei Jahren beschäftigen sich die Verantwortlichen in Bruchweiler mit dem Wunsch, mobilitätseingeschränkten Bürgern aus ihrem Ort die Möglichkeit zu geben, weiterhin selbstbestimmt und mobil ihre notwendigen Wege zu unternehmen.