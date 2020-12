Idar-Oberstein

Am Wochenende findet in der Idar-Obersteiner Messe der AfD-Landesparteitag statt. Das hat zu Ankündigungen von Demonstrationen und Mahnwachen geführt, die ein Bündnis von demokratischen Parteien und antifaschistischen Gruppen durchführen will. Untere anderem sind die Grünen und die „Kurpfälzische Antifa“ dabei, auch die SPD hat ihr Mitwirken angekündigt. Die Stadtverwaltung hat vorsorglich am Samstag die John-F.-Kennedy-Straße im Bereich der Messe für den Verkehr gesperrt, die Polizei ist schon seit Freitag im Großeinsatz.