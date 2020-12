Idar-Oberstein

Im Zuge der Lockerungen des Shutdowns haben seit Montag auch wieder die beiden Buchläden der Stadt geöffnet. Bei Schulz-Ebrecht in Oberstein und Carl Schmidt & Co. in Idar war es vom Andrang her ein relativ „normaler Montag“ – und dennoch war alles anders. Das war schon rein äußerlich in beiden Geschäften an den Plexiglasscheiben erkennbar, die an den Kassen als Barrieren zwischen Kunden und Verkäufern aufgebaut waren. Und diese Distanz setzte sich auch im Umgang miteinander fort.