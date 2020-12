Idar-Oberstein

Da kommt was auf uns zu: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach teilt mit, dass ab Montag, 10. August, bis voraussichtlich zum 18. September die Fußgängerbrücke am Knotenpunkt B 41/B 422 in Idar-Oberstein zurückgebaut wird. Die B 422 wird an den Wochenenden 14. August (18 Uhr) bis 17. August (5 Uhr) sowie 21. August (18 Uhr) bis 24. August (5 Uhr) voll gesperrt. In der übrigen Zeit kann es wegen halbseitiger Sperrungen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die ausgeschilderte Umleitung führt über den Rilchenberg. Der LBM Bad Kreuznach bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger um besondere Aufmerksamkeit und Verständnis für die zu erwartenden Beeinträchtigungen. Gleichsam bittet er um vorsichtige Fahrweise im Bereich der Bauarbeiten.