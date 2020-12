Bruchweiler/Kreis Birkenfeld

Als der Kreisvorstand Ende März auch für den Kreistag überraschend den überarbeiteten Haushaltsentwurf 2020 in einem Eilentscheid beschlossen hat, gab es in vielen Ortsgemeinden lange Gesichter. Denn dieser Entwurf beinhaltet auch eine Anhebung der Kreisumlage um 0,7 Prozentpunkte auf 45 Prozent. „Diese Erhöhung trifft unsere kleine Gemeinde besonders schwer“, sagt Bruchweilers Ortsbürgermeister Stefan Molz. Er findet zudem den Alleingang von Landrat Matthias Schneider und den Beigeordneten mehr als unglücklich. Molz hätte sich gewünscht, dass die 42 Kreistagsmitglieder in diese weitreichende Entscheidung einbezogen worden wären.