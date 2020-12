Birkenfeld/Hattgenstein

In einer Zeit, in der es auch bei Breitensportveranstaltungen im Kreis Birkenfeld nur so von Absagen hagelte, ist es ein Lichtblick: Pünktlich zum siebten Geburtstag der Radpiraten des TV Birkenfelds findet am Sonntag, 4. Oktober, rund um den Waldmeistertrail und die XC-Strecke im Hattgensteiner Zauberwald die erste CTF (Countrytourenfahrt) des Vereins statt.